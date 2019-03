Altenburg

Am Sonnabend findet im Lerchenberggymnasium die Thüringer Landesmeisterschaft im Skat für Kinder und Jugendliche statt. „Wir erwarten dazu circa 40 Teilnehmer aus Thüringen, aber auch aus Sachsen“, sagt der Jugendwart des ausrichtenden Landesverbandes, Mike Hettfleisch.

Das klingt für eine Landesmeisterschaft erst einmal überschaubar. Was Hettfleisch, der neu im Amt ist, aber überhaupt nicht so sieht: „ Altenburg war auch schon in den zurückliegenden Jahren fester Ausrichter dieser Landesmeisterschaften für den Nachwuchs. Allerdings lagen da die Teilnehmerzahlen zwischen 20 und 24 Akteuren und gab es auch nach außen hin keinerlei Wirkung. Da sind 40 Starter jetzt doch schon ein neuer Teilnehmerrekord“, so der Jugendverantwortliche.

Skat kennt keine Ländergrenzen

Dass bei der Meisterschaft auch Starter aus Sachsen erwartet werden und herzlich willkommen sind, sieht er keineswegs als ein Manko. „Im Gegenteil: Jugendarbeit ist im Deutschen Skatverband ein ganz wichtiges Thema, das in den letzten Jahren leider ein wenig zu kurz kam und sich auf solche positiven Ausnahmen wie der Arbeitsgemeinschaft Skat am hiesigen Lerchenberggymnasium dank des Engagements einzelner Skatlehrer beschränkte. Ich will diesem Bereich künftig neue Impulse verleihen.“ Ländergrenzen kennt der Skat übrigens auch bei der Verbandsarbeit nicht: Hettfleisch stammt aus Werdau und damit ebenso aus Sachsen.

Ein Anfang dieser Wiederbelebung soll die Aufwertung der Landesmeisterschaft am Sonnabend sein, die dann auch den richtigen Rahmen hat, der einer solchen Meisterschaft würdig ist. Start ist 11 Uhr. Es werden bis gegen 15 Uhr die Meister bei den Bambinis, den Schülern und den Jugendlichen ausgespielt.

Von Jörg Wolf