Wichtiger Etappenerfolg auf der Anmeldeliste zum Skatstadtmarathon: Bis Sonntag haben sich mehr als 3000 Läuferinnen und Läufer für das Großereignis am 10. Juni angemeldet. Weitere Kurzentschlossene werden erwartet. Für die Helfer im Goldenen Pflug, die nicht am Streckenrand stehen können, gibt es in diesem Jahr erstmals eine visuelle Entschädigung.