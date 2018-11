Sonne satt statt Schnee und Eis, kühle Drinks statt Geschenke schleppen: Nein, der Weihnachtsmann im neuen Weihnachtsmärchen am Altenburger Landestheater hat so gar keine Lust auf seinen Job. Welche Überraschungen und vor allem welche Lieder „Der glattrasierte Weihnachtsmann“ noch so bereit hält war nun Thema einer Soiree.