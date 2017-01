Nach dem Anschlag auf das Altenburger Landratsamt in der Lindenaustraße wurden zunächst alle öffentlichen Ausstellungen abgesagt. Jetzt wurde zudem das Gebäude für den Besucherverkehr geschlossen. Wer in die Behörde will, muss sich entweder zunächst beim Besucherservice melden oder telefonisch um Einlass bitten.