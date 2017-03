Der neue Etat-Entwurf wird am Mittwoch zur Kreistagssitzung eine Mehrheit bekommen. Davon geht Landrätin Michaele Sojka (Linke) aus, die den Haushalt am Freitag vor der Presse vorstellte. Allerdings fehlen darin eine halbe Million Euro für Flüchtlingskosten, die das Land überweisen müsste. Sojka will dieses Geld notfalls vor Gericht einklagen.