Altenburg. Nord hat was zu bieten: Am Freitag haben der Kinder- und Jugendtreff Abstellgleis sowie der Bürgerverein Altenburg-Nord zum traditionellen Sommerfest rund um das Bürgerzentrum in der Otto-Dix-Straße eingeladen. „Seit 2005 gibt es jedes Jahr diese Partys, erst als Straßenfeste. Seit im Jahr 2012 das Bürgerzentrum eingeweiht wurde, findet es als Sommerfest zum Teil auf dem Areal des Zentrums statt“, so Antje Köhler, Sozialarbeiterin im „Abstellgleis“.

Am abwechslungsreichen Programm wirkten wie schon in den Jahren zuvor Einrichtungen sowie Institutionen mit, die in dem größten Stadtteil Altenburgs beheimatet sind. Beispielsweise gaben die Chöre aus der Buschschule sowie der Bonhoefferschule Kostproben ihre Könnens. Dass sich viele in das Fest einbringen, war einst auch der Kerngedanke: Die Nördler sollten in dieser Atmosphäre erfahren, welches vielfältige Angebot es in dem Stadtteil gibt. Das „Abstellgleis“ war mit einer ganzen Reihe von kreativen Bastelangeboten vertreten und lud zudem zu einem Flohmarkt ein. Bei dem boten zehn Mädchen und Jungen all die Sachen feil, die sie nicht mehr brauchen.

Von Jörg Wolf