Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, versichert Bernd Wannenwetsch. Über Wochen sei diskutiert worden – auch im Verwaltungsrat, der die Arbeit des Vorstandes überwachen soll. Nun ist es besiegelt: Die Sparkasse Altenburger Land setzt Mitte und Ende nächsten Jahres an zwei Standorten den Rotstift an. Zum 30. Juni wird es in Altenburg-Südost zwar noch Bargeld, aber kein Personal mehr geben. In der Schmöllner Helmholtzstraße, wo aktuell Selbstbedienungsgeräte mit Geldautomat und Terminal zu finden sind, nimmt das Kreditinstitut zum 1. Januar 2020 die Technik komplett vom Netz. Bernd Wannenwetsch, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, informierte darüber auf OVZ-Anfrage.

Wannenwetsch: „Veränderte Kundenströme“

In den nächsten Tagen, sagte er, sollen die Kunden in Altenburg-Südost mit Anschreiben informiert werden. Es wird ein großer Stapel an Briefen sein. Denn nicht wenige der insgesamt rund 42 000 Privatkonten und 3700 Geschäftsgirokonten, die das Kreditinstitut führt, gehören Anwohnern des dicht bevölkerten Altenburger Wohngebietes. Wannenwetsch verteidigt die Entscheidung, ausgerechnet dort zu schließen, mit Hinweis auf veränderte Kundenströme. „Die Inanspruchnahme von Bankdienstleistungen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Wir verzeichnen gerade in Altenburg-Südost eine überdurchschnittliche Affinität zur Kontoführung per Internet beziehungsweise stellen fest, dass dort wohnende Kunden rege unsere Filialen am Kornmarkt und in der Wettinerstraße nutzen“, berichtet er.

Regelmäßige Standortanalyse

Eine Standortanalyse, die turnusmäßig alle zwei, drei Jahre durchgeführt werde, habe das ergeben. „Die Auslastung der Filiale am Stadtwald ist entsprechend gesunken. Die wichtigste Dienstleistung, die dort nachgefragt wird, ist das Geldabheben.“ Und das soll, betont Wannenwetsch, auch in Zukunft dort weiter möglich sein. Es werde definitiv ein Geldautomat vorgehalten, wenngleich die Zukunft des Sparkassen-Objektes noch offen ist. „Wir werden dort nach der Schließung der Filiale entweder anderweitig vermieten oder verkaufen. Im Falle eines Verkaufes wird der SB-Standort an anderer Stelle in Südost eingerichtet.“

Aus für Schmöllner SB-Standort

Ersatzlos verschwindet der SB-Standort in der Schmöllner Helmholtzstraße. Auch dort sei seit Jahren ein Rückgang der Kundenfrequenz zu beobachten. „Würden wir den Standort beibehalten, müssten wir investieren. Das gesamte Objekt bräuchte eine Erneuerung. Doch über die Automaten am Amtsplatz sind für die Schmöllner weiterhin kurze Wege zum Bargeld gewährleistet“, argumentiert der Sparkassendirektor.

Neuerungen bei Öffnungszeiten

Veränderungen wird es auch an anderen Sparkassen-Standorten im Altenburger Land geben – in Form gekürzter regulärer Öffnungszeiten ab Juli 2019. Diese würden ebenfalls an die Kundenströme angepasst. „Reduziert wird zu Tageszeiten mit erfahrungsgemäß wenig Frequenz. Das kann zum Beispiel mal ein Freitag- oder Mittwochnachmittag sein“, erklärt Wannenwetsch. Das unterscheide sich aber von Filiale zu Filiale und stehe im Detail noch nicht fest. Unberührt blieben die Beratungszeiten wochentags zwischen 6 und 20 Uhr, zu denen Beratertermine vereinbart werden können.

Aufbau einer digitalen Direktfiliale

Mit den Einschnitten im Geschäftsstellennetz reduziert die Sparkasse Altenburger Land ihre laufenden Kosten in diesem Bereich. Die frei werdenden Ressourcen – finanziell und personell – sollen an anderer Stelle für Aufbau genutzt werden, stellt Wannenwetsch in Aussicht. „Das Banking auf medialen Wegen wächst mit jedem Tag – darauf müssen wir reagieren.“ Deshalb werde zum 1. Juli 2019 das Onlineangebot mit einer sogenannten Direktfiliale erweitert. Die bündele einerseits die bereits bestehenden Angebote des telefonischen Kundenservicecenters und der digitalen Internetfiliale und soll zum anderen mit Beratungsleistungen ergänzt werden, die bislang nur in Vor-Ort-Filialen möglich sind. „Wir investieren dafür in Technik und Ausstattung und schaffen neue Arbeitsplätze für Vertriebsmitarbeiter.“ Eine Fortsetzung des Personalabbaus, wie er im vergangenen Jahr stattfand (die OVZ berichtete), sei deshalb im Zuge der Filialschließung nicht geplant. Die Belegschaft von aktuell 188 Mitarbeitern soll stabil bleiben.

Altenburgs OB kritisiert Entscheidung

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) reagierte auf die Schließungs-Nachricht am Mittwoch mit Missfallen. Die Entscheidung sei „bedauerlich, denn Südost ist ein lebendiger Stadtteil, in dem aktuell viel gebaut wird“ – von Wohnungen der AWG und des DRK bis hin zum geplanten Lindenau-Wohnpark der Städtischen Wohnungsgesellschaft. „Viele Ältere wohnen dort, für die Online-Banking keine Option ist und die lange Wege scheuen. Es wird – betriebswirtschaftlich argumentiert – Gründe geben, diesen Weg zu gehen. Die Sparkasse als Geldinstitut des Altenburger Landes hat jedoch einen öffentlichen Versorgungsauftrag“, führte Neumann vor Augen. „Dass die Sparkasse im zweitgrößten Ortsteil Altenburgs das Angebot derart zurückfährt, halte ich für einen Fehler.“

