Lödla. Historiker bezeichnen den Ersten Weltkrieg bisweilen als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Nie zuvor hat ein Krieg mehr Opfer gefordert. Gefallene Väter und Söhne gab es praktisch in jedem noch so kleinen Dorf zu beklagen. Auch in Oberlödla erinnert seit fast 100 Jahren ein Denkmal auf dem Friedhof an die Toten der Jahre 1914 bis 1918. Und nach wie vor liegt den Familien, deren Vorfahren auf dem Gedenkstein eingemeißelt sind, viel an dem Denkmal, erklärt Lödlas Bürgermeister, Torsten Weiß (CDU), weshalb es nun saniert werden soll.

Dies sei dringend notwendig, um die 1920 aufgestellte Gedächtnisstätte zu erhalten, so der Bürgermeister weiter. Unter anderem soll die Inschrift, die zum Teil unleserlich ist, aufgearbeitet werden. Es gebe im Ort auch eine Liste mit den Namen, so dass diese recht einfach rekonstruiert werden könnten. „Jedoch handelt es sich um ein finanziell aufwendiges Vorhaben, deshalb benötigen wir die Unterstützung der Bevölkerung“, ruft Weiß zum Spenden für das Projekt auf. Der Bürgermeister geht von Kosten bis zu 5000 Euro aus, räumt aber ein, dass es bereits eine älter Schätzung gibt, die sogar Rechnungen über 10 000 Euro erwartet. Bestenfalls kann noch dieses Jahr die Restaurierung umgesetzt werden.

Ebenfalls für 2017 hat sich die Gemeinde die Erneuerung des Rosenhains auf dem Friedhof in Oberlödla vorgenommen. Auch dieser sei in die Jahre gekommen und sieht nicht mehr schön aus. „Außerdem wünschen sich viele Angehörige eine Tafel für Namen, wo sie der Verstorbenen gedenken können. Derzeit ist eine Bestattung auf dem Rosenhain nur komplett anonym möglich. Das werden wir entsprechend der Wünsche ändern“, so Weiß.

Spenden an Hypo Vereinsbank, IBAN DE67830200862570112743

Von Jörg Reuter