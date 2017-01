Kriebitzsch. Mit den Folgen des Hausbrandes werden die beiden betroffenen Kriebitzscher Familien, noch lange zu kämpfen haben. Zwar konnte ihnen schnell und unbürokratische ein Dach über dem Kopf verschafft werden. Ebenso half die Spendenbereitschaft der Bürger in den vergangenen Tagen, die größte Not zu lindern. „Dank dieser Hilfen haben sie nun erst einmal wieder Kleidung und andere Dinge des täglichen Lebens“, bedankt sich Bürgermeister Bernd Burkhardt (Die Linke) stellvertretend für die drei- beziehungsweise vierköpfigen Familien. Nun würden die Familien finanzielle Unterstützung brauchen, meint er. Immerhin werde der Schaden an dem Doppelhaus in der Rositzer Straße inzwischen auf 400 000 Euro geschätzt. Deshalb sei jetzt ein Spendenkonto eingerichtet worden.

Wie berichtet, brach in der Nacht zum 29. Dezember in einem Teil des Doppelhauses ein Feuer aus. Nach den Löscharbeiten waren beide Hälften unbewohnbar. Auf OVZ-Nachfrage informiert die Polizei, dass die Ermittlungen zur Brandursache inzwischen abgeschlossen seien. „Ein technischer Defekt an einem Akku-Ladegerät hat das Feuer ausgelöst“, so Polizeisprecherin Marleen Wedel.

Spendenkonto: HypoVereinsbank Gera, IBAN: DE89 8302 0086 2570 1127 35, Verwendungszweck: Häuserbrand

Von Jörg Reuter