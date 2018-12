Windischleuba

Paukenschlag im Windischleubaer Gemeinderat: Am Donnerstagabend konnte Bürgermeister Gerd Reinboth ( CDU) den anwesenden Mitgliedern ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk verkünden. Viele Gespräche habe man in den vergangenen Wochen geführt, nun stehe fest – die Pöppschener Kameraden bekommen eine neue Fahrzeughalle.

Tausende Euro für den Geburtsort

Möglich gemacht habe das Vorhaben eine erneute Spende von Gönner Siegmar Neuhaus. Die sechsstellige Summe sei vor knapp 14 Tagen auf dem Gemeindekonto eingegangen, so Reinboth. „Das Geld ist da und deckt das Vorhaben vollumfänglich ab. Die Gemeinde wird nichts zuschießen müssen“, konnte er den Räten versichern.

Die Spende fügt sich in eine lange Reihe von Zuwendungen ein, die der gebürtige Pöppschener Neuhaus seinem Heimatdorf über die Jahre zukommen ließ. Neuhaus, der nach einem langen Arbeitsleben zu See seit Jahrzehnten auf der Kanareninsel Teneriffa lebt, hatte in der Vergangenheit immer wieder Vorhaben mit eigenem Geld vorangetrieben. Unter anderem hatte er insgesamt gut 160 000 Euro für die umfangreiche Sanierung des örtlichen Gasthofs gespendet, auch den Bau von 25 Parkplätzen mit gut 20 000 Euro bezuschusst und die Feuerwehrkameraden für 8000 Euro mit neuer Einsatzkleidung ausgestattet (OVZ berichtete).

Siegmar Neuhaus (hier ein Archivbild) hat bereits früher Zehntausende Euro für Projekte in seinem Geburtsort Pöppschen gespendet. Quelle: Mario Jahn

Reinboth : „Es wird kein Schuhkarton“

Für die Verwendung seiner Spende habe Neuhaus einige Wünsche geäußert, die die Gemeinde gerne umsetzen wolle, so Reinboth. „Fakt ist, dass wir keinen Schuhkarton und kein Gerätehaus bauen werden“, betonte er gleich zu Beginn der Ratssitzung. Stattdessen solle das Gebäude ein Spitzdach bekommen. Damit und mit entsprechend gestalteten Fenstern werde sich der Bau auch optisch in die Umgebung am Festplatz, der als Standort vorgesehen ist, einfügen, präzisierte Gemeinderat Rüdiger Ruge (parteilos) auf Nachfrage. Auch ein Wandbild mit Feuerwehrthema sei Neuhaus’ Wünschen nach geplant. Auf einer Grundfläche von zehn mal zehn Metern sollen zwei Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge Platz finden, zwei Rolltore komplettieren den Bau.

Spatenstich für April avisiert

Sorgen um die künftigen Nutzungsmöglichkeiten des Festplatzes müsse sich wegen des Neubaus niemand machen, versichert Ruge. „Der Kinderspielplatz bleibt wie gewohnt erhalten, auch der Platz für ein Festzelt wird nicht beeinträchtigt.“ Vielmehr werde damit endlich ein Schandfleck für die Pöppschener Kameraden beseitigt. „Diese lagern ihre Ausrüstung derzeit in einer Scheune mit festgestampftem Boden, das sind unwürdige Zustände“, so Ruge vor den anderen Räten.

Quelle: Mario Jahn

In der Folge wurde Bürgermeister Reinboth einstimmig beauftragt, die nötigen Architektenverträge zu unterzeichnen und das Vorhaben auf den Weg zu bringen. Laufe mit der Ausschreibung und dem Wetter alles nach Plan, so das Gemeindeoberhaupt, könne der erste Spatenstich im April erfolgen. Voraussichtlich im September könnten die Kameraden dann ihr neues Gebäude in Beschlag nehmen.

Von Bastian Fischer