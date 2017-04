Altenburg. Es kam, wie’s kommen musste: Die Sperrung der Leipziger Straße in Kombination mit den Verkehrseinschränkungen am Teichknoten führte am Montag in Altenburg zu Staus auf der Umleitung. Besonders wer ins Zentrum wollte, musste ein paar Minuten extra einplanen. Denn spätestens am Bahnhof hieß es: stehen statt fahren.

Dabei erweisen sich die Ampeln an der Bushaltestelle und an der Bahnhofstraße als zusätzlicher Staufaktor. Bei einer Grün-Phase kommen dort nur wenige Autos durch. Aber auch an den beiden vorhergehenden Ampel in der Offenburger Allee und in der Kauerndorfer Allee reihte sich zuweilen Stoßstange an Stoßstange. Noch schlimmer dürfte es Anfang nächster Woche werden, wenn ab 10. April zusätzlich zum Teichknoten und der Leipziger Straße die Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Brockhausstraße zur Einbahnstraße wird.

Aber vielleicht entspannt der Bau der Trafo-Station die Situation auch, weil dann von dort keine Autos mehr auf die Wettiner Straße einbiegen können. Besser wird es ab 14. April, wenn die Leipziger Straße wieder durchgängig befahrbar sein soll. Bis dahin werden Trinkwasserleitungen repariert. Am Teichknoten hingegen bleibt es wegen des Baus des Regenüberlaufbeckens noch bis Ende des Jahres eng.

Von haeg