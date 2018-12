Altenburg

Die Würfel sind gefallen. Für die 28. Ausgabe der Sportlerwahl im Altenburger Land heißt das zunächst, dass die Expertenjury sich auf die Kandidaten für den Stimmzettel geeinigt hat. Dabei entschieden sich Vertreter der Fachverbände und der Organisatoren von Kreissportbund ( KSB) und OVZ am Montagabend im Altenburger Friedrichgymnasium für 30 Sportler und Sportlerinnen, Mannschaften sowie Übungsleiter. Sie alle kämpfen in sechs Kategorien um die begehrten Titel der Aktiven des Jahres 2018.

In einigen Kategorien geht es eng zu

Bei der Abstimmung, wer zu nominieren ist, ging es unter den 13 anwesenden Mitgliedern der eigentlich 19-köpfigen Jury mitunter ziemlich eng zu. Vor allem im Nachwuchsbereich und bei den Trainern lagen nur ein oder zwei Stimmen zwischen denen, die sich nun Kandidaten nennen dürfen, und jenen, die lediglich vorgeschlagen waren. Insgesamt gab es 41 Vorschläge. Obwohl dies etwa auf dem Niveau der Vorjahre lag, war es mitunter ein beschwerlicher Weg bis zum Vorschlag.

„Beim Nachwuchs gab es keine Probleme bei den Vorschlägen, bei den Erwachsenen schon“, sagte KSB-Geschäftsführer Ulf Schnerrer. Das Problem liege meist bei den Vereinschefs oder in der Größe der Verbände. „In persönlichen Gesprächen gab es oft ein positives Feedback auf die Idee zur Wahl anzutreten.“ An fehlender sportlicher Klasse liege es jedenfalls nicht. „Es gibt ausreichend gute und sehr gute Leistungen im Kreis.“ Doch musste man mangels Vorschlägen die eigentlich getrennte Kategorie Sportlerin/ Sportler des Jahres erneut zusammenlegen.

Online-Voting wird derzeit vorbereitet und fließt in Wertung ein

Als nächstes werden die Kandidaten und Kandidatinnen in Wort und Bild auf den Sportseiten von OVZ und Ostthüringer Zeitung (OTZ), die seit dem Vorjahr als Partner mit im Boot ist, vorgestellt. Geschehen wird das im Februar/März nächsten Jahres. Parallel dazu wird immer wieder der Stimmzettel veröffentlicht. Neu ist, dass man für seine Favoriten auch online abstimmen kann. Dafür wird derzeit gerade eine digitaler Stimmzettel erstellt. Die so eingegangenen Stimmen werden dann zu den postalisch eingehenden dazugezählt. Neben dem Publikum geben auch die Experten ihre Stimmen ab, die wiederum zur Hälfte in die Ergebnisse der Umfrage einfließen.

Am 23. März steigt die Sportparty, auf der die Sieger und Platzierten im Kulturhof Kosma gekürt werden. Die Vorbereitungen für die bewährte Mischung aus Ehrung und Showprogramm plus Stargast laufen auf Hochtouren. Dabei sollen auch die Gewinner des KSB-Fotowettbewerbs präsentiert werden. Für diesen können hiesige (Hobby-)Fotografen ihre gelungensten Sportbilder in den Kategorien Kinder- und Jugendsport, Impressionen und Emotionen sowie Action noch bis 31. Dezember beim KSB einreichen.

Von Thomas Haegeler