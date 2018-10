Rositz

Ein neuer Ballfangzaun wird derzeit auf dem Sportplatz im Rositzer Ortsteil Fichtenhainichen gesetzt. „Die neuen Fundamentgruben wurden ausgehoben. Derzeit ist die beauftragte Firma dabei, die notwendigen Säulen für das Netz zu setzen“, informierte Bauamtsleiterin Katja Petzold.

Der neue Ballfang löst den alten ab, der im Laufe der Jahre völlig verschlissen und zudem nicht fachgerecht aufgebaut war, sondern an angrenzenden Bäumen hing. Da die bisherige Freitreppe zum Sportplatz dem neuen Netz im Weg gestanden hätte und der Abgang ohnehin ebenfalls verschlissen war, wir zudem auch eine neue Freitreppe errichtet.

Arbeiten kosten gut 27 000 Euro

In Summe kosten diese Arbeiten 26 800 Euro. Bis Mitte kommenden Monats sollen sie abgeschlossen sein. „Der Platz wird sehr stark von Nachwuchsteams genutzt. Und die sollen doch bestmögliche Trainings- und Spielbedingungen vorfinden“, so die Bauamtsleiterin.

Die jetzt laufenden Bauarbeiten sind aber sozusagen nur der Auftakt eines bedeutend umfangreicheren Projekts, mit dem in dieser Ecke von Rositz die äußeren Bedingungen verbessert werden sollen. Im kommenden Jahr, so der Plan von Gemeinde sowie Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land (ZAL), soll die am Platz vorbei führende „Straße Am Turnplatz“ einen neuen Schmutzwasserkanal erhalten. „Die entsprechenden Vorplanungen durch den ZAL und uns sollen in der bevorstehenden Winterpause erfolgen“, sagt Katja Petzold. Da man da noch in der Startphase stecke, kann sie auch noch keine detaillierten Aussagen zu den Details machen.

Von Jörg Wolf