Altenburg

Die Stadt Altenburg hat das leerstehende Haus in der Johannisstraße 9 notsichern lassen. Wie der stellvertretende Rathaussprecher Marcel Schmidt auf OVZ-Nachfrage mitteilte, waren dort Dachziegel herabgestürzt. Damit war Gefahr im Verzug, so dass die Verwaltung einen Dachdeckermeister beauftragte, die nötigen Sicherungsarbeiten vorzunehmen. Diese fanden in den vergangenen zweieinhalb Wochen statt.

Stadt bleibt auf Kosten sitzen

Während die Maßnahme zunächst keinen Einfluss auf den (Fußgänger-)Verkehr hatte, weil sie auf der Hofseite stattfand, waren in den vergangenen Tagen bis Mittwochvormittag der Fußweg und ein kleines Stück Straße mit einem Zaun abgesperrt. Kurz zuvor seien die Dachteile heruntergekommen, erklärte Schmidt. „Mit der Notsicherung sind wird unserer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen.“

Auf den Kosten von 1400 Euro bleibt die Stadt aber sitzen. Denn Haus und Grundstück verwahrlosen nicht nur zusehends, sondern sie sind auch herrenlos. Laut Schmidt hat der vormalige Eigentümer auf seinen Besitz verzichtet.

Von Thomas Haegeler