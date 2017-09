Stadt Altenburg hübscht Eselsweg auf

Altenburg. Alles andere als eselig: Seit Montag finden im Eselsweg, der in Altenburg Mühlenstraße und Hausweg verbindet, Bauarbeiten statt. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit, die diese beauftragt hat. Damit entstehe eine etwa 60 Meter lange Zufahrt zu dem im April gebauten Parkplatz an der Kleingartenanlage „Friedenseck“, die als Rad- und Fußweg dient.

Da der Weg von einer Firma aus der Skatstadt mit Rasengitterplatten gebaut wird, die anschließend nur verfüllt werden, soll dieser bereits ab Freitag nutzbar sein. Die Kosten für das Projekt summieren sich laut Stadt auf etwa 10 000 Euro. Davon profitiert vor allem das „Friedenseck“. Auf dem Stellplatz, der im April für rund 15 000 Euro gebaut wurde, können bis zu 20 Autos parken. 13 500 Euro davon waren Fördermittel, die aufgrund der „Förderrichtlinie zur Stabilisierung des Kleingartenwesens“ ausgereicht worden waren.

Für Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) ist der Ausbau nur konsequent. „Wir wollen den Eselsweg in den nächsten Jahren sukzessive weiter ausbauen und die Randbereiche mit Grünflächen gestalten“, so der Rathauschef. „Der Vorstand der Kleingartenanlage kann sich die Pflege der Randbereiche vorstellen und Ausspülungen werden zukünftig besser vermieden.“

Von Thomas Haegeler