Stadt Altenburg sammelt für Bleiglasfenster

Jedes Jahr am dritten Septemberwochenende steht bundesweit der Tag des Friedhofs im Kalender. Unter anderem Friedhofsgärtner, Floristen und Kommunen organisieren da Aktionen. Altenburg hat aus Anlass des 17. September die Kapelle auf dem hiesigen Gottesacker in den Blick genommen. Die Bleiglasfenster sollen in neuer, alter Schönheit erstrahlen.