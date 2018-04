Die Stadt Altenburg hat der Grundschule in der Platanenstraße eine neue Beleuchtung spendiert. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, leuchten in insgesamt 19 Räumen, davon 16 Unterrichtszimmer, LED-Lampen. Die Arbeiten hatten im Januar begonnen und wurden in den Osterferien beendet. Daneben wurde in der Grundschule in städtischer Trägerschaft, die zurzeit circa 170 Jungen und Mädchen besuchen, die Sicherheitsbeleuchtung komplettiert.

Neue Lampen sparen etwa 5000 Euro im Jahr

In den 19 Räumen wurden alles in allem 138 energiesparende LED-Leuchten eingebaut, die tageslichtabhängig gesteuert werden. Aufs Jahr hochgerechnet sollen so etwa 18 000 Kilowattstunden Strom gespart werden. Das entspricht Kosten von rund 5000 Euro. Die Maßnahme umfasste neben dem Einbau der LED-Leuchten auch die Sanierung der Elektroinstallationen. Einschließlich Planung summiert sich die Investition auf circa 95 000 Euro. Weil dadurch nachhaltig Energie eingespart wird, fördert das Bundesumweltministerium das Projekt im Rahmen der „Nationalen Klimaschutzinitiative“ mit circa 27 000 Euro.

Neben neuen LED-Leuchten wurde in der „Platane“ auch die Sicherheitsbeleuchtung komplettiert. Wichtigster Teil dieser Maßnahme war der Einbau eines Zentralbatterie-Systems. Deshalb mussten wiederum Brandschutztüren eingebaut und Fenster erneuert werden. Zudem wurde gemalert. Die Kosten dafür summieren sich wiederum auf weitere circa 45 000 Euro.

OB sieht in intakten Schulen Garant für Attraktivität

„Intakte Schulen sind ein Garant für eine attraktive Stadt und eine attraktive Bildungslandschaft“, begründete Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) die Investition von insgesamt rund 140 000 Euro. Daher hoffe er, dass Altenburg auch unter dem neuen OB André Neumann (CDU) „trotz der Herausforderung“ weiter Schulträger bleibe. Denn bereits die Maßnahme in der „Platane“ zeige, dass die Investitionspauschale vom Land in Höhe von jährlich 91 000 Euro bei Weitem nicht ausreiche.

Von Thomas Haegeler