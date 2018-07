Altenburg

Am ersten Augustwochenende ist es wieder soweit: Beim dritten Park- und Teichfest in Altenburg freuen sich Besucher auf zahlreiche Fahrgeschäfte und Livemusik auf zwei Bühnen. Händler präsentieren ihre Waren – von Schmuck bis zu Trödel. Das Fest beginnt am Freitag, 3. August, um 14 Uhr. Das große Feuerwerk wird um 21.45 Uhr gezündet. Der erste Abend endet mit Live-Musik für die jugendliche Generation. Das Highlight am Sonnabend bildet die Open-Air-Sommernachtsparty. Für das leibliche Wohl und den großen Durst ist gesorgt: Bratwurst, Langosch, Eis oder ein kühles Radler gehören zum Angebot. Der Eintritt ist frei.

Von Maria Sandig