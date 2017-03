Politisches Machtspiel in Altenburg: Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) und der Stadtrat liegen über Kreuz. Grund ist der Doppelhaushalt für 2017/18. Während der Rathauschef den Etat auf die mit 22 Punkten ohnehin schon proppenvolle Tagesordnung der nächsten Sitzung am Donnerstag gesetzt hat, will eine klare Mehrheit im Gremium darüber erst im April abstimmen.