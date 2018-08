Einmal an historischen Instrumenten Platz nehmen und auf den Spuren großer Vorbilder wandeln: Für nicht wenige Teilnehmer der diesjährigen Thüringer Orgelakademie geht dieser Traum derzeit in Erfüllung. Eine Woche wurden ihre Fähigkeiten verfeinert, am Freitag zeigen sie beim „Konzert der Besten“ ihr Können.