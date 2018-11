Bereits in der Fragestunde des Stadtrats ist der Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick (BfM) unter Druck geraten. Grund: der drohende Wegfall der Klassen 11 und 12 am Seckendorff-Gymnasium. So warf ihm Christopher Köhler diesbezüglich Untätigkeit vor. „Es ist erschreckend, wie die Stadt darauf reagiert“, sagte der Chef der Jungen Union im Kreis, der auch stellvertretender Vorsitzender des Aktionsbündnisses für den Erhalt des Meuselwitzer Gymnasiums ist und dafür plädierte, dieses wiederzubeleben. „Die Stadt hat völlig kapituliert.“ Daher wollte er von Pick wissen, was er bisher in dieser Sache unternommen hat.

Ins selbe Horn blies Klaus-Peter Liefländer, der den Bürgermeister fragte, wer Chef des Aktionsbündnisses und damit für die Einladung der Mitglieder zuständig sei. „Kann es sein, dass Sie zum Vorsitzenden gewählt wurden“, fragte der UWG-SPD-Fraktionschef. Das wusste Pick jedoch nicht. Laut Stellvertreter Köhler ist er seinerzeit aber zum Vorsitzenden des 2015 gegründeten Gremiums gewählt worden.

Allerdings kündigte Pick gegenüber dem Landratsamt eine Erklärung zum Erhalt des Gymnasiums an, die er am Donnerstag auch veröffentlichen wollte. Er blieb diese aber schuldig und will sie nun am Freitag vorlegen.