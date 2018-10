Schmölln

Das Ende der Herbstferien ist für Schüler meistens nicht schön. Anders im Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln. Dort freuten sich die Schüler, endlich die neue Aula im Schulteil Helmholtzstraße in Besitz zu nehmen. Denn diese ist seit Beginn dieser Woche fertig. Dort findet auch Unterricht statt, wie beispielsweise am Donnerstag, als die Klasse 10/1 in Musik den neuen und ungewohnten Klang im Raum mit einem Lied testete. Auch die Eltern der beiden Zehnten nahmen den Saal am Dienstag in Augenschein, als sie sich über die anstehende Fahrt ihrer Sprösslinge im November nach England informierten.

Die schmucke Aula gehört zum neuen Anbau des Gymnasiums, der nun fast fertig ist. Derzeit erfolgen nur noch Arbeiten an den Biologie- und Chemie-Räumen, die Ende des Monats abgeschlossen sein sollen. Mit der vollständigen Inbetriebnahme des Neubaus wird der traditionsreiche Schulteil in der Schlossstraße geschlossen.

Baustart für das rund drei Millionen Euro teure Vorhaben, zum dem auch eine Bibliothek gehört, war im Mai 2017. Ein Jahr zuvor hatte der Kreistag die Standortzusammenlegung sowie den Erweiterungsbau mit Einbindung in das Bestandsgebäude inklusive dessen Umbau und Sanierung beschlossen. Für das Großprojekt steuert der Freistaat Thüringen einen Förderbetrag von rund 1,9 Millionen Euro bei. 1,1 Millionen Euro muss der Landkreis aufbringen.

Von Jens Rosenkranz