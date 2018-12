Rositz

Heute Nacht, Schlag 0 Uhr, wächst die Verwaltungsgemeinschaft Rositz um vier neue Mitglieder. Denn aus der einstigen Verwaltungsgemeinschaft Altenburger Land, die zum Jahreswechsel aufhört zu existieren und abgewickelt wird, begeben sich Starkenberg, Göhren, Mehna und Göllnitz unter das Dach der Verwaltungsgemeinschaft Rositz, der zurzeit neben Rositz noch die Gemeinden Monstab, Lödla sowie Kriebitzsch angehören.

Das jetzt vorgelegte Tempo der Gebietsreform bezeichnet die Rositzer VG-Chefin Anja Dallek schon „als recht sportlich“. Immerhin ist das Gesetz erst am 13. Dezember im Thüringer Landtag beschlossen worden und ist mit seiner Veröffentlichung am 28. Dezember in Kraft getreten. „Natürlich haben wir die notwendigen Vorarbeiten auch schon geleistet und ich bin jetzt eigentlich relativ entspannt“, sagt Dallek, in deren Zuständigkeitsbereich die Einwohnerzahl von bislang 4900 mit einem Schlag um rund 2900 auf 7800 anwächst.

Sieben Mitarbeiter wechseln von Mehna nach Rositz

Fest stehe bereits, wo die sieben Mitarbeiter, die aus der VG Altenburger Land in Mehna kommen, nun in der Verwaltung der VG Rositz im örtlichen Kulturhaus Platz finden. „Räumlichkeiten haben wir dort ja genügend und der Geschäftsverteilungsplan ist entsprechend angepasst worden“, berichtet die VG-Chefin. Daraus allerdings zu schlussfolgern, man könne pünktlich zum 1. Januar 2019 voll durchstarten, sei nicht ganz richtig. „So manches ließ sich in der Kürze der Zeit noch gar nicht endgültig abarbeiten und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir haben zwar versucht, an alles zu denken, aber man weiß ja nie, welche Hürden sich im Arbeitsalltag noch ergeben, an die keiner zuvor gedacht hat“, kalkuliert Dallek noch die eine oder andere Überraschung ein.

Mit der Stadt Schmölln, die mit den anderen Gemeinden der Ex-VG Altenburger Land fusioniert oder sie zumindest mitverwaltet, seien alle nötigen Absprachen getroffen worden. Noch enger aber habe man mit der zerfallenden VG kooperiert. So wurden zur Entflechtung der Verwaltung in allen Bereichen Arbeitsgruppen gebildet. „Das hat aus unserer Sicht sehr gut funktioniert.“

Keine VG-Außenstelle in Mehna

Eine definitive Absage erteilte Anja Dallek einer Außenstelle der VG Rositz in Mehna am dortigen einstigen VG-Sitz. „Sowas ist von uns nicht geplant und auch eine Außenstelle der Einwohnermeldestelle wird es dort nicht geben.“ In Mehna laufe Anfang Januar die Abwicklung der Alt-VG weiter. So sind die Einwohnermeldeämter in Schmölln und Rositz vom 4. bis zum 11. Februar geschlossen, weil die Personendaten aus Mehna in die Meldeämter überspielt werden.

Von Jörg Wolf