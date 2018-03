Starkenberger Elefanten gehen wieder auf Tour

Altenburg. Anfang Dezember machten Elefanten-Sichtungen in Starkenberg Schlagzeilen. Der Grund, warum die Dickhäuter dort auf der Wiese standen, war schnell gefunden. Der „Circus Afrika“ hatte im Ortsteil Kostitz ein neues Winterquartier gefunden (die OVZ berichtete). Nun neigt sich die Tourpause dem Ende entgegen und die Artisten gehen mit ihren Tieren wieder auf Reisen. Der Startschuss für die Saison 2018 fällt am 17. März auf dem Festplatz in Altenburg.

Bis zum 25. März wird der Zirkus sein neues Programm zeigen. Unter anderem können sich die Gäste bei prunkvollen Kulissen, biegsamen Bauchtänzerinnen und Feuerspielen auf eine märchenhafte Welt aus 1001 Nacht freuen, kündigt der Zirkus an. Eine traumhafte Inszenierung verspreche auch der Friesenhengst Aragon, der mit Geschicklichkeit die höchste Stufe der Pferdedressurkunst präsentiert.

Außerdem versprechen die Artisten beim Dressur-Potpourri der temperamentvollen Araberhengste Bilder von erlesener Schönheit und Poesie. Mit Stars auf vier Pfoten geht es tierisch weiter. Mit viel Schalk beweisen Jeffrey’s Bellkünstler, dass sie mehr drauf haben als nur „Männchen machen“ und „Stöckchen holen“. Die Wappentiere des „Circus Afrika“ sind aber die Elefanten. Die beiden indischen Kühe und die afrikanische Kuh brillieren nicht nur mit Marsch- und Sambaschritten, sie erzeugen sogar Wohlklingendes mit einer „Rüssel-Harmonika“, so Dompteur und Zirkusdirektor Hardy Weisheit.

Familienmitglied Ashley Weisheit – zur berühmten Artisten-Dynastie gehört auch die gleichnamige Hochseilartistengruppe – steht auch in der Manege des „Circus Afrika“ für seiltänzerisches Spitzenkönnen. Elegant bewege sich die junge Frau auf 16 Millimeter dünnem Draht flotter als so mancher auf dem Boden, heißt es in der Pressemeldung des Circus.

Darüber hinaus gehört zum aktuellen Programm natürlich auch die „Dame ohne Schwerkraft“. Mit feinem Gespür für Balance schwebt sie hoch oben unter der Zirkuskuppel mit Eleganz am Schwungseil. Und selbstverständlich werden auch in dieser Saison die lustigen Clowns nicht fehlen.

Die Vorstellungen auf dem Festplatz in Altenburg sind samstags um 16 und um 19 Uhr. Am Sonntag, den 18. März, um 11 und um 16 Uhr. Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag heißt es um 16 Uhr Manege frei, genau wie noch einmal am 25. März um 11 Uhr.

Von Jörg Reuter