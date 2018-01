Starkenbergs Bürgermeister Schlegel: „Es wurde zu viel Vertrauen beschädigt“

Das vergangene Jahr war auch in Starkenberg von der Positionierung zur Gebietsreform geprägt. Dabei ging es in der Kommune in erster Linie darum, die Eigenständigkeit zu erhalten. Bekanntermaßen wurde dieses Ziel durch Druck von der Straße und das höchstrichterliche Urteil, welches das Vorschaltgesetz aus formellen Gründen für nichtig erklärte, erreicht.