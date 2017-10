Steinbruch in China dicht – Altenburger Johannisgraben wird erst 2018 fertig

Mit einem weinenenden und einem lachenden Auge blickt Michael Wolf auf den Johannisgraben. Während der Baufortschritt bei der Straße am Rande der Altenburger Innenstadt für den Oberbürgermeister Anlass zur Freude ist, treiben ihm fehlende Steine für die Gehwege fast Tränen in die Augen. Lieferengpässe in China führen dazu, dass das Projekt erst 2018 fertig wird.