Stellplätze an Altenburger Johannisvorstadt fast fertig

Seit Dienstag ist die Zeitzer Straße zwischen Johannisvorstadt und Am Goldenen Pflug in Altenburg wieder frei. Doch das ist nicht die einzige gute Nachricht. Schließlich befinden sich die Arbeiten am neuen Parkplatz in der Johannisvorstadt in der Schlussphase. Ab 4. November kann er laut Stadtverwaltung benutzt werden – und das vorerst kostenlos.