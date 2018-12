Altenburg

Das Kulinarische gehört bei einem Spaziergang über den Weihnachtsmarkt einfach dazu: hier ein heißer Punsch, da ein paar gebratene Mandeln und drei Schritte weiter vielleicht noch eine Portion Mutzbraten. Und unvermeidlich ist für manch einen dann auch die Folge: der drängende Weg zum stillen Örtchen. So ging es auch am Mittwoch wieder diversen Besuchern, die zielgerichtet den Toilettencontainer auf der unteren Marktseite in Höhe der Baderei ansteuerten.

Hektisches Klinken ohne Erfolg

Doch sie wurden enttäuscht. Hektisches Klinken half nicht: Die Türen blieben zu. „Wenn sie die Klos verschießen, dann brauchen sie auch keine aufstellen“, analysierte eine Marktbesucherin treffsicher und blickte sich suchend nach Alternativen um. Ebenso ein Mann, der ebenfalls mit Bedürfnis zum Container lief: Er klinkte an der Tür zum Männer-Abort, dann an der Tür zum Frauen-Klosett – keine Chance.

Kein Einzelfall, wie Anlieger und Passanten berichten. Bereits am Montag und Dienstag konnten sie beobachten, wie ein ums andere Mal Männer und Frauen vor verschlossenen Toilettentüren standen. Lediglich am Wochenende sei das Häuschen für Weihnachtsmarktbesucher offen gewesen.

Öffnungszeiten für die Notdurft

Mit diesem Thema konfrontiert, erläutert Rathaussprecher Christian Bettels, dass der Container erst am Freitag, dem 14. Dezember, aufgestellt wurde. Das sei auf Anraten der Händler geschehen, die beobachtet hatten, dass ihre Gäste regelmäßig nach einer Toilette Ausschau hielten. Dem Wunsch der Händler und Besucher sei nun trotz knapper städtischer Kassen entsprochen worden. „Der Container ist ja ein Zusatzangebot zu unserer öffentlichen Toilette am Rathaus, die im Übrigen immer offen ist“, sagt Bettels.

Dass dieses Zusatzangebote auf dem Weihnachtsmarkt zu bestimmten Zeiten abgeschlossen ist, sei so vorgesehen. Wie die Stadtverwaltung informiert, kann das stille Örtchen freitags ab 16 Uhr, sonnabends ab 15 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr besucht werden. „Das sind die Zeiten, zu denen besonders viel los ist. Mehr können wir finanziell und personell nicht leisten“, erklärt der Rathaussprecher, denn je mehr Geschäfte verrichtet würden, desto mehr kostenträchtige Entleerungen des Containers würden notwendig.

Klo-Konzept soll auf den Prüfstand

Bettels kündigt aber an, dass der Weihnachtsmarkt mit seinen Neuerungen, zu denen auch die längeren Öffnungszeiten bis zum 23. Dezember zählen, im Nachgang ausgewertet wird. Zu dieser Beratung soll auch besprochen werden, ob das Klo-Konzept mit den Bedürfnissen der Gäste übereinstimmt.

Von Jörg Reuter