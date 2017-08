Stimmungsprofis bei der 26. Rositzer Kirmes

Rositz. In wenigen Wochen ist es wieder soweit und Rositz verwandelt sich für vier Tage, vom 14. bis 17. September, in eine Festhochburg. Die 26. Rositzer Kirmes steht unter dem Motto „Wir rocken die Kirmes“ – mit Hinblick auf das Highlight am Freitagabend: Ein Auftritt der Band „Dorfrocker“. Bevor die Stimmungsband, die auch auf großen Rock-Festivals und im „Bierkönig“ auf Mallorca Station macht, ihren großen Auftritt hat, geht die Sause am Donnerstag mit der mittlerweile legendären Doppeldeckerparty mit „Biba und die Butzemänner“ in die erste Runde.

Am Freitag findet um 17.30 Uhr in der evangelischen Kirche ein festliches Chorkonzert mit dem Akkordeon-Orchester Altenburg und dem Gesangsverein „Liederkranz“ statt. Gegen 18.45 Uhr startet „Como Vento“ mit einem Platzkonzert auf der Festwiese, bevor ein im Anschluss ein Fackel-Umzug für Groß und Klein startet. Um 20 Uhr wird schließlich eine Feuershow präsentiert.

Im Festzelt wird zu der Zeit wohl schon die Stimmung warm laufen. Bevor die „Dorfrocker“ die Bühne betreten sorgt die Kiss-Coverband „Kiss forever“ aus Budapest für gute Stimmung.

Die Dorfrocker sind mehr als eine Partyband. Ihre Songs, allen voran die Mitsing-Hymne „Dorfkind“, sind in aller Munde – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Überhaupt stehen die drei Brüder Tobias, Markus und Philipp Thomann, die aus einem 900-Seelen-Dorf in Bayern kommen, wie keine andere Band fürs Land. „Wir fühlen uns einfach wohl in Dörfern, weil wir selbst aus einem kommen und hier noch jeder jeden kennt, Vereine und Zusammenhalt existieren und es eben nicht so hektisch und anonym zugeht wie in einer Großstadt. Zudem können wir ganz klar sagen: Im kleinsten Nest gibt’s das geilste Fest!“, so Sänger Tobias Thomann.

Am Samstag geht es mit dem traditionellen Festumzug weiter. Mit dabei sind wieder viele verschiedene Vereine aus Rositz, den Nachbargemeinden, mehrere Karnevalclubs, Kutschen und historische Fahrzeugen. Um 16 Uhr wird dann die Kirmes offiziell eröffnet. Dazu gibt es ein volles Programm, mit Setzen der Erntekrone, einem Auftritt der Kita „Zwergenstübchen“, einer Mundartgruppe, einem Konzert mit dem Fanfarenzug Neuhof-Harz sowie dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Stefan Stange.

Auch am Samstagabend bebt das Festzelt: Die Band „Rockpirat“ aus Weimar präsentiert einen frischen und frechen Mix aus gelungenen Coverversionen bekannter Hits aus den letzten Jahrzehnten und den aktuellen Charts. Sie sind seit vielen Jahren ein Garant für Power-Party-Musik, gute Laune und Unterhaltung. „Špejbl´s Helprs“ eine AC/DC Coverband aus Tschechien rundet den Abend ab 23 Uhr lautstark ab.

Am Sonntag lockt dann der Bauernmarkt von 11 bis 17 Uhr mit zahlreichen Attraktionen. Los geht es um 11 Uhr im Festzelt mit einem musikalischem Frühschoppen, stilvoll untermalt von den Schnaudertaler Musikanten. Von 14 bis 18 Uhr wird es auch ein buntes Kinderprogramm geben, mit Hüpfburg und Schminken.

Als besonderes Highlight werden die „Besten Freizeitbauern des Altenburger Landes 2017“ ausgezeichnet. Prämiert wird der Bauer mit dem größten einheimischen Ernteprodukt. Auf die Gewinner warten Pokale und natürlich tolle Preise. Anmeldungen zum Wettbewerb sind noch unter Tel. 034498 45433 oder 034498 45410 möglich.

Donnerstag: Doppeldeckerparty im Festzelt mit „Biba und die Butzemänner“. Abendkasse 8 Euro.

Freitag: „Wir rocken die Kirmes“ im Festzelt mit Live-Musik von „Kiss Forever“ und „Dorfrocker“, danach Aftershowparty im Discozelt. VVK 13 Euro, Abendkasse 16 Euro.

Samstag: Live-Musik mit „Rockpirat“ und „Špeibl’s Helprs“ im Discozelt, danach Aftershowparty. VVK 8 Euro, Abendkasse 10 Euro.

Sonntag: Freier Eintritt zum Fest.

Das Wochenendticket zum Eintritt an allen drei Tagen ist für 18 Euro im VVK oder 22 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Tickets sind unter anderem in der OVZ-Geschäftsstelle am Markt 10 in Altenburg, sowie bei Getränke Patzelt in Altenburg und Rositz erhältlich.

Von Tatjana Kulpa