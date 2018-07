Altenburg

Am Samstag gegen 10 Uhr gerieten auf dem Festgelände in der Zwickauer Straße zwei Männer (62 und 56) in Streit. Dabei wurde der 65-Jährige verletzt. Hintergrund des Streites waren Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Parksituation eines Lkw, bei der auch eine 58-jährige Frau und der Lkw-Fahrer (48) involviert waren. Die Frau wurde dabei ebenfalls leicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Von LVZ