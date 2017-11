Stress für Autofahrer– viele Straßen in Altenburg dicht

Altenburg. Ab kommender Woche kommt es im Stadtgebiet von Altenburg wieder zu zahlreichen Straßensperrungen. Schon ab Montag muss die Rousseaustraße zwischen der Darwinstraße und der Newtonstraße wegen der Auswechslung einer Trinkwasserleitung bis voraussichtlich zum 24. November voll gesperrt werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Am Dienstag wird dann wegen der Erneuerung von Trinkwasserleitungen die Goethestraße bis voraussichtlich zum 2. Dezember zwischen Uhlandstraße und Kleiststraße vollständig gesperrt.

Bei den Arbeiten zur Auswechslung der Trinkwasserleitung in der Niemöllerstraße hat seit Donnerstag der zweite Bauabschnitt begonnen. Das hat zur Folge, dass der Bereich zwischen Knauscher Straße und Zacharias-Kresse-Straße bis voraussichtlich zum 22. Dezember ebenso vollständig gesperrt bleiben muss.

Ab Mittwoch werden dann die Arbeiten zur Abwasserdruckleitung zwischen Poschwitz und Primmelwitz in einem weiteren Teilbereich fortgesetzt. Die Einbahnstraße B 180/Kauerndorfer Allee bleibt dabei vorerst noch bestehen, heißt es. Weiterhin sei es erforderlich in der Rasephaser Straße und in der Kopernikusstraße eine Einbahnstraße auszuweisen. Dabei wird die Rasephaser Straße zwischen Steinbergstraße und Kauerndorfer Allee in Richtung Kauerndorfer Allee befahrbar sein, das Abbiegen in Richtung Offenburger Allee (Bahnbrücke) und in Richtung Leipziger Straße ist weiterhin möglich. Die Kopernikusstraße wird in der Gegenrichtung, also in Richtung Rasephas und Knau, befahrbar sein. Diese Verkehrsführung bleibt bis voraussichtlich Ende Dezember dieses Jahres bestehen.

Nur einen Tag – und zwar am Dienstag von 8.30 bis 12.30 Uhr – muss die Auenstraße im Bereich zwischen der Firma Remondis und der Gartenanlage Leimrute für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Grund sind weitere Bodenuntersuchungen im Zusammenhang mit der Verlegung der Abwasserdruckleitung Poschwitz – Primmelwitz.

Von ovz