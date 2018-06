Meuselwitz

Licht aus hieß es am Montag großflächig in und um Meuselwitz. Ein Stromausfall hielt zahlreiche Einwohner über mehrere Stunden in Atem, ließ Gefrierschränke auftauen und Bewohner im Dunkeln sitzen.

Gegen 10 Uhr habe ein Bagger bei Bauarbeiten im Bereich August-Bebel-/Bahnhofstraße ein Kabel beschädigt und so den Ausfall verursacht, teilte die zuständige Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom (Mitnetz) gegenüber der OVZ mit. Das Problem: Auf der in solchen Fällen genutzten zweiten Leitung sorgte kurz darauf ein Kurzschluss ebenfalls für Probleme. In der Folge waren bis zu 3700 Kunden in Meuselwitz, Falkenhain, Prößdorf sowie Mumsdorf zeitweise ohne Strom.

„Wir grenzen derzeit die Bereiche für die Fehlersuche ein“, so Mitnetz-Sprecherin Evelyn Zaruba auf Nachfrage. Erfolge waren indes nur langsam zu verzeichnen. Gegen 13 Uhr waren noch immer etwa 2500 Kunden ohne Strom. Zur Entlastung wurden ab dem Nachmittag insgesamt drei Notstromaggregate in der Friedensallee, am Mühlgraben und an der Luckaer Straße in Betrieb genommen. Immerhin aus Falkenhain konnte mit Stand 15.30 Uhr Entwarnung vermeldet werden, bis zum späten Nachmittag waren jedoch noch immer 1500 Kunden vom Netz abgekoppelt.

Betroffen waren nicht nur Privatpersonen, sondern auch örtliche Unternehmen. So musste etwa die Bluechip Computer AG den Betrieb einstellen. „Wir betreiben nur noch unsere Telefonanlage per Notstrom, um unsere Kunden zu informieren“, teilte der Vorstandsvorsitzende Hubert Wolf mit. Auch die nahen Gummiwerke seien betroffen gewesen. Der Firmenchef sparte nicht mit Kritik am Netzbetreiber: „Wir leben vom Strom und dann heißt es nur, dass es sich um Stunden handeln könne. Das ist katastrophales Krisenmanagement seitens der Mitnetz.“

Bürgermeister Udo Pick (BfM) trat indes Vermutungen entgegen, der Kabelschaden stünde in Verbindung mit den erst kürzlich gestoppten Hochwasserschutzarbeiten. „Es handelt sich bei den Bauarbeiten um eine städtische Maßnahme“, bekräftigte er.

Von Bastian Fischer