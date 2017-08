Studentin wird auf Gößnitzer Bahnhof von 26-Jährigem begrapscht

Gößnitz. Samstagmorgen erhielt die Polizei einen Notruf. Am Gößnitzer Bahnhof wurden sie von einer jungen Frau um Hilfe gebeten. Die 21-jährige Studentin aus Kamerun gab an, dass sie von einem jungen Mann auf dem Bahnsteig sexuell belästigt wurde. Dabei soll er ihr an die Brust gefasst und sie zum Geschlechtsverkehr aufgefordert haben. Die Polizeibeamten konnten den Täter noch auf dem selben Bahnsteig festnehmen. Es handelte sich um einen 26-jährigen Schmöllner, der unter Alkoholeinfluss stand und geständig war. Die junge Frau blieb unverletzt. Bei dem Täter wurden umfangreich Spuren gesichert und eine richterlich angeordnete Blutentnahme durchgeführt. Die Kriminalpolizei wird hierzu die Ermittlungen wegen einer Sexualstraftat übernehmen

Von ovz