Altenburg

Eine Mutter zeigt aus dem offenen Fenster hinaus auf eine grüne Wiese. Ihr Kind steht auf einem Hocker, und ist dennoch zu klein, um dem Blick zu folgen. Auf dem Bild daneben sitzt ein beleibter Mann vor seinem Haus auf einer Bank mit einem kleinen, zarten Kätzchen an seiner Seite. „Wer möchte, kann sich seine eigene Geschichte dazu ausdenken“, sagt der Künstler Enrico Grunert, „ich habe keine.“ Seine Bilder hängen farbenfroh nebeneinander an einer Wand des Klinikums für Psychiatrie in der Zeitzer Straße. Dort wurde am Dienstag die Ausstellung der Ateliergemeinschaft „ Hopezone“ eröffnet, über 70 Bilder sind nun im Foyer und in den Gängen der Klinik zu besehen.

Kunst kann Sinn geben

Enrico Grunert vor seinen Bildern der Ausstellung Quelle: Anna Schade

Kunst im Krankenhaus habe hier in Altenburg eine lange Tradition, betont Chefarzt Christian Schäfer in seiner kurzen Rede zur Ausstellungseröffnung, und das solle unbedingt so bleiben. Die bunten Holzstühle im Foyer sind alle besetzt, hin und wieder schleichen Sanitäter oder Patienten in Jogginghose durch die Schiebetür. Seit zwölf Jahren stellt die Ateliergemeinschaft „ Hopezone“ im Klinikum auf, und das ist nicht die einzige Verbindung, wie Kerstin Hoppe, Leiterin der Gruppe, in ihrer Rede deutlich macht: „ Kreativität kann heilsam sein und Sinn stiften“, sagt sie und zitiert mehrfach den Psychiater Viktor Frankl, der sich viel mit dem Zusammenhang von Lebenssinn und Wohlbefinden befasst hat.

Freie Entfaltung mit handwerklichen Tipps

In diesem Kontext steht auch die Arbeit von Kerstin Hoppe: Sie ist freischaffende Künstlerin und Ergotherapeutin, seit zwölf Jahren leitet sie die offene Malgruppe: „Wir machen Reisen und verarbeiten gemeinsam die Eindrücke“, erzählt sie. „Ich gebe hin und wieder technische Tipps, aber sonst versuche ich, die Malerinnen und Maler möglichst wenig zu formen. Jeder Einzelne soll seinen eigenen seinen Ausruck finden.“ Die Ergebnisse dieser Arbeit können sich sehen lassen. Wie Enrico Grunerts Bilder sind die meisten sehr farbenfroh, viele zeigen Landschaften.

Die Ateliergemeinschaft ist offen für alle

„Ich habe auf unserer Reise das erste Mal die Berge gesehen“, erzählt Tana Greger. Ihr Acryl-Bild ist prominent neben dem Rednerpult platziert. Es zeigt große dunkle Berge, davor grasen Pferde, der Himmel ist blutrot, „natürlich ist es eine Mischung aus Empfindung und Erinnerung“, sagt sie. In ihrer Hand hält sie wie die anderen anwesenden Künstler und Künstlerinnen eine rote Rose. Greger kam über eine Freundin zu der Malgruppe, „willkommen ist dort jeder“, betont die Leiterin Kerstin Hoppe. Jeden Dienstag von 14.15 Uhr bis 19.15 Uhr trifft sich die Ateliergemeinschaft in den Räumen der Begegnungsstätte von Horizonte. Der Träger für komplementäre psychiatrische Angebote finanziert auch den Grundstock an Material, ansonsten aber ist für die Leitung alleine Kerstin Hoppe verantwortet. „Es ist immer schön, am Tag danach in die Räume zu kommen und zu sehen, was an einem Nachmittag so alles entstehen kann“, sagt die ganz beseelt.

Ein Gemälde von Tana Greger. Quelle: Mario Jahn

Patienten hängen die Bilder

Die Werke, die in den Atelierräumen entstanden, sind nun sorgsam von Rolf Eichhorn und seinem Team im Foyer und den Gängen der Klinik gehängt worden. Er ist Arbeitstherapeut, sein Team besteht aus den Patienten der Klinik. „Wichtig ist, dass die unteren Kanten auf gleicher Höhe liegen“, erklärt er „und dann haben wir uns gemeinsam viele Gedanken über die Harmonie der Bilder untereinander gemacht.“ Kreativität kann heilsam sein, das weiß auch Enrico Grunert. Er war vor fast zwanzig Jahren einmal Patient im psychiatrischen Klinikum und entdeckte hier seine Liebe zur Malerei neu. „Mir gibt das Ruhe“, sagt er. Auch wenn er es wegen der Arbeit nicht immer ins Atelier schafft, er malt auch zuhause und bei den Ausstellungen ist fast immer dabei. „Zuletzt hingen meine Bilder im Rathaus“, erzählt er. Nun hängen sie hier und erinnern im besten Falle auch andere daran, dass in der Kreativität auch immer Hoffnung steckt.

Von Anna Flora Schade