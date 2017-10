Sturmtief Herwart hinterlässt massive Schäden im Altenburger Land

Altenburg. Umgeknickte Bäume, herumfliegende Dachziegel und einiges mehr: Das Sturmtief Herwart hat auch im Altenburger Land gewütet und dabei beträchtliche Schäden angerichtet. Tote oder Verletzte waren jedoch zum Glück nicht zu beklagen. Dafür kamen Polizei und Feuerwehren im Kreis am Sonntag kaum zur Ruhe.

„Wir haben uns angesichts der alarmierenden Prognosen schon am Samstagabend eine Art Schlachtplan gemacht“, sagte der Chef der Altenburger Berufsfeuerwehr, Meik Zimny, auf OVZ-Nachfrage. Die Altenburger fuhren dann auch den ersten Sturmeinsatz von unzähligen im gesamten Kreis: 6.31 Uhr musste ein umgestürzter Baum von einer Straße in Kosma beseitigt werden. „Das setzte sich dann über das gesamte Stadtgebiet fort“, so Zimny weiter. „Auch Verkehrsschilder und eine Baustellenampel wurden umgerissen und mussten beseitigt werden.“ Neun Einsätze kamen so zusammen, unter anderem noch ein großer Baum in Südost, der komplett mit seiner Drei-Meter-Wurzel umgeweht wurde.

Auch in der Polizeiinspektion Altenburger Land stand das Telefon kaum still. „Es gab eine Vielzahl von Einsätzen“, erklärte ein Sprecher. Vor allem wegen umgeknickter Bäume und Telekommunikationsmasten sowie wegen herumfliegender Äste und Dachziegel sei man gerufen worden. „Zeitliche Schwerpunkte lagen am Morgen zwischen sechs und 7.30 Uhr und dann noch einmal zwischen zehn und elf Uhr.“

Die spektakulärsten Einsätze im Altenburger Land verzeichneten die Rettungskräfte im Wieratal und in Gößnitz. So löste der Sturm, der mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde über die Region fegte, Teile des Baugerüsts am 48 Meter hohen Kirchturm in Ziegelheim. „Teile wurden meterweit weggeschleudert“, schilderte Torsten Wirth von der dortigen Wehr, die insgesamt sechs Einsätze verzeichnete. „Eine Stange traf sogar eine Hauswand in gut 40 Metern Entfernung. Glücklicherweise gab es nur Sachschaden und keine Verletzungen.“ Vorsorglich habe man sich auf Kontrollfahrten durch den Ort begeben und die Sachen gleich abgearbeitet.

Dass in Gößnitz niemand verletzt wurde, gleicht einem Wunder. Dort mussten Polizei und Feuerwehr anrücken, weil der Wind Ziegel von zwei Häusern abdeckte. Während es in der Altenburger Straße noch recht glimpflich abging, richteten die umherfliegenden Dachteile in der Schillerstraße massiven Sachschaden an. Denn die Böen schleuderten dort die Ziegel gleich gegen mehrere parkende Autos. Nur zu leichtem Sachschaden führte laut Polizei ein umgestürzter Baum im Leinawald. Dieser fiel so auf die Straße, dass ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mit dem Stamm zusammenstieß. In Nobitz stürzten Bäume auf die Bundesstraßen 7 und 93 und blockierten diese zeitweise komplett.

Bäume, vom Wind gefällt, waren auch der sonntägliche Albtraum der Rositzer Kameraden. „Sechsmal waren wir deswegen unterwegs“, so Ortsbrandmeister Steffen Kirchner. „Unter anderem wurde eine große Trauerweide am Kulturhaus Opfer von Herwart.“ Was die Rositzer besonders beeindruckte: „Das waren keine morschen, kranke und geschwächten, sondern durchweg kerngesunde Bäume, die einiges aushalten müssten“, so Kirchner.

Ebenso meldeten Meuselwitz und die Pleißenaue Einsätze. So spaltete der Sturm in der Trebener Bahnhofstraße einen Baum regelrecht, der umzustürzen drohte. „Um den abzutragen, brauchten wir die Drehleiter aus Altenburg“, informierte Jan Röder von der Trebener Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr hatte in der Skatstadt aber selbst allerhand zu tun, weswegen der Einsatz in Treben etwas länger dauerte.

Abgesehen davon gab es im gesamten Altenburger Land Sonntagfrüh bis zum frühen Nachmittag unzählige weitere Einsätze – von Altkirchen bis Schmölln. Darüber hinaus fielen wegen des Sturms im Kreisgebiet die meisten Züge aus. Ab 4.30 Uhr hatte auch der Stromnetzbetreiber Mitnetz im gesamten Gebiet mit massive Störungen bis hin zu Ausfällen zu kämpfen. So stand ein Teil von Mockern ohne Elektrizität da. „Es ist ziemlich viel los, vor allem weil Bäume auf Leitungen gestürzt sind“, erklärte Mitnetz-Sprecherin Claudia Anke. Der Höhepunkt sei gegen 9 Uhr erreicht worden. Danach waren ihre Kollegen draußen unterwegs, um die Leitungen zu kontrollieren.

