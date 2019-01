Langenleuba-Niederhain

Mit weniger als einer Hand voll Leuten ist Revierförster Jörg Zippel seit Wochen dabei, große Lichtungen im Leinawald aufzuforsten. „Rund 40 Hektar bepflanzen wir derzeit hauptsächlich mit Eichen und Tannen“, so Zippel. Damit werden in seinem Leinawald-Revier die letzten Schäden beseitigt, die die vergangenen zwölf Monate im Forst hinterlassen haben.

Schäden auf rund 500 Hektar

„2018 war extrem“, meint Zippel. Wenn er daran zurückdenke, dann sei er nur froh, dass es vorbei ist. Denn kaum hatte es begonnen, jagte ein leidiges Ereignis das nächste. Los ging es im 18. Januar mit Orkan Friederike, der großflächig im Leinawald Bäume entwurzelte und umknickte. Bekanntermaßen folgte dem bald eine monatelange Trockenheit. Laut Deutschem Wetterdienst sind im Sommer 2018 im Altenburger Land über 100 Liter weniger Niederschlag auf den Quadratmeter gemessen worden, als in einem durchschnittlichen Jahr (die OVZ berichtete). Trockenheit und Sturmschäden wiederum zog bald eine Borkenkäferplage nach sich.

Als er nach dem Sturm im circa 1500 Hektar großen Revier unterwegs war, sei er geschockt gewesen, schildert Zippel. Auf etwa 80 Hektar – nicht zusammenhängend – musste er Extremschäden feststellen, großflächige Schneisen waren in den Wald gerissen. „Dazu kamen, auch bedingt durch die dann einsetzende Trockenheit, schätzungsweise noch mal 500 Hektar Teilschäden an bestimmten Baumarten.“ Der Revierförster nennt Lärchen und vor allem Fichten, aus denen der Leinawald noch zu zehn Prozent besteht. Die Flachwurzlerarten konnten die Restfeuchtigkeit in tieferen Schichten nicht erreichen. „Das gab es noch nie: Selbst die an sich fischreichen Bäche im Leinawald waren teilweise ausgetrocknet.“

Massenhaft Lärchen- und der Fichtenborkenkäfer

Summa summarum mussten ungefähr 27 000 Festmeter Schadholz aus dem Wald geräumt werden. Und das so schnell als möglich, denn auch die vom Sturm verschonten Bäume standen inzwischen unter Trockenheitsstress. „Bei so wenig Wasser kommt der Saftfluss im Baum durcheinander, und die Bäume können sich kaum gegen Schädlinge wehren“, so der Fachmann. Die Populationen der Lärchen- und der Fichtenborkenkäfer wuchsen letztlich zur Plage heran. „Es ist notwendig, das Schadholz aus dem Wald zu bekommen, bevor die Käfer in die Erde kriechen“, erklärt Zippel. Denn da überwintern Borkenkäfer, um dann im Frühjahr erneut über den Wald herzufallen.

Wie erfolgreich der Kampf gegen die Buchdrucker- oder Borkenkäfer war, wird sich erst in einigen Wochen zeigen. Doch schon jetzt ist klar: Weil sich viele Bäume noch nicht erholt haben, muss es 2019 deutlich mehr regnen. Andernfalls bekommt der Wald wieder große Probleme. Was auch die Forstwirtschaft weiter unter Druck setzen würde. Diese leidet seit Monaten an den niedrigen Preisen infolge des Holz-Überangebotes. Zippel: „Wir unterliegen deshalb auch einem Einschlagstopp für Nadelholz.“

Singvögel profitieren von Trockenheit

Der Lebensraum Wald indes hat durch die Wetterkapriolen 2018 nicht nur verloren. Die großen freien Flächen werden nun von Kräutern erobert, diese ziehen Insekten an, und denen wiederum folgen Singvögel, erläutert Zippel.

Von Jörg Reuter