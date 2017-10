Sturmtief Herwart hinterlässt massive Schäden im Altenburger Land

Altenburg. Umgeknickte Bäume, herumfliegende Dachziegel und einiges mehr: Das Sturmtief Herwart hat auch im Altenburger Land gewütet und dabei beträchtliche Schäden angerichtet. Tote oder Verletzte waren jedoch zum Glück nicht zu beklagen. Dafür kamen Polizei und Feuerwehren im Kreis am Sonntagvormittag kaum zur Ruhe.

„Es gab eine Vielzahl von Einsätzen“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmittag auf OVZ-Nachfrage. Vor allem wegen umgeknickter Bäume und Telekommunikationsmasten sowie wegen herumfliegender Äste und Dachziegel sei man gerufen worden. „Zeitliche Schwerpunkte lagen am Morgen zwischen sechs und 7.30 Uhr und dann noch einmal zwischen zehn und elf Uhr.“

Die spektakulärsten Einsätze im Altenburger Land verzeichneten die Rettungskräfte im Wieratal und in Gößnitz. So löste der Sturm, der mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde über die Region fegte, Teile des Baugerüsts am 48 Meter hohen Kirchturm in Ziegelheim. Daraufhin flogen nach Feuerwehrangaben Gerüstteile bis zu 40 Meter weit. Eines dieser schlug wiederum in eine Hauswand ein und richtete erheblichen Sachschaden an. Verletzt worden sei jedoch niemand, so ein Feuerwehrmann.

Das gilt auch für Einsätze in Gößnitz, zu denen es kam, weil der Wind Ziegel von zwei Häusern abdeckte. Während es in der Altenburger Straße noch recht glimpflich abging, richteten die umherfliegenden Dachteile in der Schillerstraße massiven Sachschaden an. Denn die Böen schleuderten die Ziegel gleich gegen mehrere parkende Autos.

Nur zu leichtem Sachschaden führte laut Polizei ein umgestürzter Baum im Leinawald. Dieser fiel so auf die Straße, dass ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mit dem Stamm zusammenstieß. Zudem musste die Feuerwehr in Treben ausrücken, weil in der Bahnhofstraße ein Baum drohte umzustürzen. Die Einsatzkräfte fackelten jedoch nicht lange und fällten ihn kurzerhand, um weiteren Schaden zu vermeiden.

Abgesehen davon gab es im gesamten Altenburger Land von Sonntagfrüh bis zum Mittag unzählige Rettungseinsätze. Diese fanden von Altkirchen und Altenburg über Fockendorf und Meuselwitz bis nach Schmölln statt. Meist wegen abgeknickter und herumfliegender Äste, losen Dachziegeln oder umgefallener Bäume. Während die freiwilligen Kameraden aus dem Wieratal bis 11 Uhr zu drei Einsätzen raus mussten, erwischte es die Kollegen der Berufsfeuerwehr im selben Zeitraum achtmal.

Darüber hinaus fielen wegen des Sturms im Kreisgebiet viele Züge aus. Ab 4.30 Uhr hatte auch der Stromnetzbetreiber Mitnetz im gesamten Gebiet mit massive Störungen bis hin zu Ausfällen zu kämpfen. „Es ist ziemlich viel los, vor allem weil Bäume auf Leitungen gestürzt sind“, erklärte Mitnetz-Sprecherin Claudia Anke am Mittag auf OVZ-Nachfrage. Der Höhepunkt der Störungen war gegen 9 Uhr erreicht. „Die Kollegen sind jetzt draußen und begehen die Leitungen.“

Von Thomas Haegeler und Jörg Wolf