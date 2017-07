Suchaktion in Treben und Serbitz: Männer flüchteten unerkannt

Der Polizeieinsatz, der am Sonntag Anwohner in der Gemeinde Treben (Kreis Altenburger Land) in Aufruhr versetzte, sei wegen der Gesamtumstände so groß angelegt gewesen. Das teilte die Landespolizeiinspektion Gera am Donnerstag mit. Zwei flüchtige Männer hatten ein Großaufgebot in Bewegung gesetzt.