Im Altenburger Land soll in Kürze ein Suchthilfefonds aufgelegt werden. Initiatoren sind Landkreis, Polizei und Stadt Altenburg. Profitieren sollen Menschen, die nach Suchterfahrungen den Weg zurück in ein geregeltes Leben suchen. Der Fonds ist auf Spendengelder angewiesen. Ein Benefizkonzert am 17. März soll den Grundstock legen.