Tabakernte in Boderitz

Altenburg. Tabak ist hierzulande eine eher seltene Feldfrucht, obgleich er bereits seit rund 400 Jahren in Deutschland angebaut wird – seit etwa 50 Jahren auch im Langenleuba-Niederhainer Ortsteil Boderitz. Gerade läuft dort auf den Feldern von Landwirt Jens Vogel die Ernte mit einer speziellen Erntemaschine. Als der Senior auf dem Hof vor rund 50 Jahren anfing, Tabak anzubauen, wurde noch alles mit der Hand vom Feld geholt. „Wir hatten den Tabak aber auch nur auf drei-vier Ar stehen“, erinnert sich Günter Vogel. In Dresden sei damals in Tabak benötigt worden, woraufhin er mit der Anbau begann.

Nach dem Mauerfall entwickelte sich die exotische Feldpflanze zu einem wichtigen Standbein des Betriebs. Inzwischen bestellt Jens Vogel bis zu 14 Hektar mit Tabak. Nach der Ernte werden die Blätter im Vogelschen Betrieb getrocknet und dann verkauft. „Fermentiert wird der Tabak nicht bei uns, das geschieht erst bei den Kunden“, erläutert Vogel. Abnehmer der Blätter ist die deutsche Tabak-Erzeugergemeinschaft, die die Ernte vermarktet. Die Blätter werden vor allem zum Wasserpfeifen- beziehungsweise Shisha-Tabak verarbeitet wird. Außerdem nehme auch die Zigarettenindustrie einen gewissen Teil ab, sagt Günter Vogel, in dessen Familie übrigens seit Jahren nicht mehr geraucht wird.

Überwiegend fühlen sich die Nachtschattengewächse in Südamerika, manche aber auch in Australien und Nordamerika wohl. Von den 75 Arten der Gattung Nicotiana werden hauptsächlich zwei kommerziell genutzt. Von diesen gibt es wiederum zig Sorten und Züchtungen. „Darunter sind auch welche, die mit dem Boden und Klima hier zurechtkommen“, erläutert der Initiator des Tabakanbaus in Boderitz.

