Altenburg

Einsatz für die Polizei am vergangenen Freitag: Gegen 17 Uhr eilten die Beamten in die Luckaer Straße. Dort hatten insgesamt drei Täter auf einen 27-Jährigen eingeschlagen und waren anschließen geflüchtet. Das Opfer sei aufgrund seiner Verletzungen in ärztliche Behandlung genommen worden, teilt die Polizei mit.

Obwohl man sofort die Fahndung nach den Tätern einleitete, blieb die erste Suche erfolglos. Im Verlauf des Wochenendes konnten jedoch im Zuge der Umfeldermittlungen und durch Zeugenbefragungen letztlich alle drei Angreifer ausfindig gemacht werden. In der Folge konnten die drei Beschuldigten im Alter von 23, 24 und 30 Jahren festgenommen werden. Zwei der mutmaßlichen Täter wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Entscheidung, ob dies auch für den dritten Täter gilt, oder er weiter in Haft bleiben wird, stand zum Wochenbeginn noch aus.

Von OVZ