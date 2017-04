Schmölln. Die Polizei wurde am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr zu einem Schmöllner Club in der Straße An der Sprotte gerufen. Im Rahmen einer Veranstaltung sei es dort zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Personen und dem dortigen Sicherheitsdienst gekommen, berichtete die Polizei. Dabei wurde ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes leicht verletzt. Gegen einen 25-Jährigen aus Schmölln wurde ein Strafverfahren.

Von ovz