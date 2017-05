Nach der Insolvenz des Sozialvereins Ostthüringer Neue Arbeit steht auch das Projekt der Tafelgärten vor dem weitgehenden Aus. In den zurückliegenden sechs Jahren hatte darin die Neue Arbeit in Kooperation mit den Regionalverbänden der Kleingärtner in Altenburg und Schmölln leerstehende Parzellen durch Ein-Euro-Jobber bewirtschaften lassen.