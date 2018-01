Tag der offenen Tür in der Wieratalschule Langenleuba-Niederhein

Langenleuba-Niederhain. In der ersten Etage der Wieratalschule in Langenleuba-Niederhain konnten Besucher am Sonnabend einiges erleben. Zum Tag der offenen Tür sollten vor allem Schüler der zukünftigen Klassenstufe fünf angelockt werden. Lehrer, Schüler, die Schulleitung und der Schulförderverein sorgten dafür, Projekte, den Schulalltag und das Gebäude bestmöglich vorzustellen.

Die Bastelstraße hatte es Nele Scholz angetan. Ganze 20 Minuten verbrachte die kleine Künstlerin an ihrem Einhornkratzbild. „Ich hab einen riesengroßen Schreibtisch zu Hause, aber fast nie Platz, weil ich so viel bastle“, erzählte die Viertklässlerin, die auch im nächsten Schuljahr in Langenleuba-Niederhain zur Schule gehen will.

Im Biologiezimmer bei den Mikroskopen von Carola Neumann traf man Familie Etzold aus Ehrenberg an. Diese ist auf einer Besichtigungstour im Schulgebäude unterwegs. Sie besucht verschiedene Schulen in der Umgebung, um die bestmögliche Alternative für Sohn Laurenz zu finden. Da ist es natürlich klar, dass ein Beratungsgespräch mit der Schulleiterin Petra Kretzschmar im Anschluss auch nicht fehlen darf.

Zurück am Basteltisch, teilten die Vorsitzende des Schulfördervereins, Mandy Möller, und Ingried Hoppe weiter fleißig Kratzbilder aus. Ingried Hoppe ist eine von rund 70 Mitgliedern des Schulfördervereins. Vorsitzende Mandy Möller erklärt: „Unsere Unterstützer sind Eltern, ehemalige Schüler, Lehrer und vielmals auch Interessierte, die den Kindern so eine Freude machen wollen.“ „Genau! Meine Kinder sind schon lange aus der Schule, aber hier kann ich meine Bastelleidenschaft ausleben, mit den Kindern zusammen“, fügt Ingried Hoppe hinzu. Ein gegenseitiges Geben und Nehmen sei dabei unerlässlich.

Für einen friedlichen Umgang miteinander warben auch die Streitschlichter zwei Türen weiter. Die Arbeitsgemeinschaft nimmt sich Konflikten an, die im Schulalltag zwischen den Kindern entstehen. Dabei helfen beispielsweise zum Streitschlichten ausgebildete Schüler ihren Klassenkameraden, Probleme sachlich auszudiskutieren. Geleitet wird das Ganze von der Schulsozialarbeiterin Susanne Reiche. Ein weiteres von ihr initiiertes Projekt findet am Donnerstag, den 18. Januar, in der Wieratalschule statt: Petra Höpfner, Buchautorin von „Zwölf Monate bis zur Endlichkeit“, stellt ihr Buch über sich und die Erfahrungen mit ihrem Crystal Meth-abhängigen Sohn vor. Eine Präventionsmaßnahme, die Schülern und Eltern helfen sowie zeigen soll, Abhängigkeit zu erkennen und dagegen vorzugehen.

„In etwa 170 Schüler besuchen momentan die Regelschule hier in Niederhain“, erklärt die Sport- und Biologielehrerin Carola Neumann. Viele Aktivitäten oder Exkursionen werden für die Jugendlichen möglich gemacht. Doch auch der Krankenstand der Lehrer sei zur Zeit sehr hoch und müsse zunehmend abgefangen werden. Keine leichte Aufgabe für so eine kleine Schule. Nichtsdestotrotz herrschte vergangenen Sonnabend Freude und Spaß im Schulhaus. Tobende Kinder, hallende Gänge und Ansprechpartner, die für jedes Kind ein offenes Ohr hatten, standen bereit.

Von Eva Anna-Lena Zorn