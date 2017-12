Tagbruch in Kriebitzsch ist kein Einzelfall

Kriebitzsch. Es war eines der Ortsgespräche in Kriebitzsch über die Feiertage: Auf einem Grundstück im Agnesschacht hatte sich zwischen Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag plötzlich ein Erdloch aufgetan (OVZ berichtete). Inzwischen liegen neue Informationen zu dem Vorfall vor.

Konkret sei die Erde auf einem Privatgrundstück abgesackt, teilte am Mittwoch Tom Wetzling, Sprecher des übergeordneten Thüringer Umweltministeriums, auf Anfrage mit. Zwischen zwei und drei Meter breit und etwa sieben Meter tief sei der sogenannte Tagbruch gewesen. „Da sich das Loch auf einer Nutzfläche befunden hat, bestand keine Gefahr für Sach- oder Personenschäden“, erklärte er.

Ein Vorfall wie jener in Kriebitzsch sei im Altenburger Land kein Einzelfall, so Wetzling. „Da es sich gerade in der Region um Kriebitzsch, Rositz und Meuselwitz um ein ehemaliges Braunkohletiefbaugebiet handelt, ist hier verstärkt mit solchen Tagbrüchen zu rechnen. Der Vorfall in Kriebitzsch wird daher nicht der letzte gewesen sein.“ Mehrmals pro Jahr könne die Erde in solchen Gebieten absacken.

Wie in solchen Fällen üblich, sei das Loch sofort beseitigt worden. „Die Gemeinde hält hierfür ein Lager mit Schüttgut – eine Mischung aus Kies und Split – vor, damit Hohlräume schnell verfüllt werden können.“ Dies sei nicht zuletzt deshalb geboten, um ein Nachsacken weiteren Erdreichs zu verhindern.

Generell, so betont Wetzling, seien solche Einbrüche schwer vorherzusagen. Eine gesteigerte Gefahr für Leib und Leben bestehe indes in der Nordregion des Kreises nicht. „Die Lage der ehemaligen Abbaugebiete ist dem zuständigen Bergamt sehr gut bekannt, direkt über solchen Arealen wurde auch nicht gebaut“, führt er aus. Wo Schächte einst dicht unter der Oberfläche verliefen, sei zudem das Erdreich in den meisten Fällen bereits nachgesackt, die Stollen auf natürliche Art gesichert.

Wer dennoch unsicher sei, könne sich mit entsprechenden Anfragen – etwa bei Bauvorhaben – an das zuständige Landesbergamt in Gera wenden. Dort sei erfasst, wie risikobehaftet ehemalige Bergbauflächen sind. „Das betrifft sowohl Flächen, die bereits unter Tage verfüllt wurden, als auch solche, bei denen noch unklar ist, wie gut das Erdreich gegen Einbrüche abgesichert ist“, so Wetzling.

Das Thüringer Landesbergamt ist erreichbar unter Puschkinplatz 7, 07545 Gera. Telefon: 0365 7337 0, Telefax: 0365 7337 105, E-Mail: poststelle@tlba.thueringen.de

Von Bastian Fischer