Altenburg

Zum wiederholten Mal waren öffentlich zugängliche Staubsaugerautomaten das Ziel von Münzdieben. Tatort diesmal: das Tankstellengelände an der Schmöllnschen Landstraße in Altenburg. Wie die Polizei mitteilte, brachen zwei Unbekannte am frühen Dienstagmorgen gegen 2 Uhr die Automaten auf und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Allerdings blieben sie diesmal nicht unentdeckt, weil die Täter von der Videoüberwachungsanlage der Tankstelle aufgezeichnet wurden. Bekleidet waren sie mit dunklen Kapuzenshirts. Sie kamen und gingen zu Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden.

Von OVZ