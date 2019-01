Altenburg

Rot-weiße Schrankenzäune versperren seit Donnerstag die Einfahrt von der Johannisstraße zur Zeitzer Straße. An einem mächtigen Eisenhaken hievt ein breiter angehobener Autokran einen Container vom Dach der Tanzschule Schaller – und ist dann auch schnell wieder weg.

Rund um die Johannisstraße 23 herrscht trotzdem weiter Ausnahmezustand. Grund: Das Dach der traditionsreichen Tanzschule wird neu eingedeckt. Ziegel für Ziegel, Holzlatte für Holzlatte und Plane für Plane werden abgetragen und durch neue Materialien ersetzt. Die Arbeiten haben am Montag begonnen und werden nach Einschätzung der Handwerker drei bis vier Wochen andauern.

Ob dazu die Zeitzer Straße voll gesperrt werden muss, ist im Moment völlig unklar. Am Donnerstag zumindest war die Strecke dicht, und das, obwohl der Kran längst verschwunden war und auf der Straße auch keine Arbeiten stattfanden, die den Straßenverkehr behindert hätten. Dies kommt in Altenburg immer wieder vor. Auch die Menge an Sperrungen verschiedener Abschnitte, zum Ärger der Autofahrer, ist oft üblich.

Laut offizieller Mitteilung der Stadtverwaltung läuft die Vollsperrung der Zeitzer Straße allerdings nur noch bis Freitag.

Von Anna Flora Schade