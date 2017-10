Tanzspektakel in Schmölln

Schmölln. Lebensfreude pur war Mittwochabend in der rappelvollen Schmöllner Ostthüringenhalle zu erleben: In Szene gesetzt wurde ein Tanz- und Musikstück, dass 194 Schülerinnen und Schüler vom Roman-Herzog-Gymnasium unter Anleitung von 43 Collegestudenten aus Amerika einstudiert hatten. „Young Americans“ heißt die Truppe aus 18- bis 25-jährigen Studenten, die in Kalifornien Pädagogik oder Musikmanagement lernen und schon seit 25 Jahren in aller Welt unterwegs sind, um jungen Menschen die Magie von Tanz und Musik zu vermitteln.

Vordergründig geht es darum, den Gymnasiasten zu zeigen, was sie im Team zu leisten fähig sind. Drei Projekttage wohnten die jungen Amerikaner in Schmölln bei Gasteltern. „Nach 2006 und 2014 war dies schon das dritte Mal, dass die Young Americans hier zu Gast waren“, so Schulleiterin Martina Pleuse. Englischlehrerin Kati Schnelle hatte die Kontakte geknüpft.

Und was von den Fünft- bis Achtklässlern in drei Tagen einstudiert wurde, begeisterte nicht nur die Schulleiterin. Vor allem, wie mancher, der sonst eher in sich gekehrt ist, durch Musik und Tanz aus sich herausging und auch durch die begeisterte Aufnahme vom Publikum bei der Aufführung sichtliches Selbstbewusstsein tankte. „Zuvor gab es am Montag sowie Dienstag Workshops, wo die amerikanischen Studenten intensiv mit den Schülern gearbeitet haben.“ Und da sowohl in den Workshops wie im Stück „Amtssprache“ englisch war, bedeutete dies auch praktisches Üben.

Gibt es in Schmölln ein viertes Gastspiel der Young Americans? „Aus unserer Sicht auf jeden Fall“, betont Martina Pleuse.

Von Jörg Wolf