Meuselwitz

Die Hiobsbotschaften für Meuselwitz nehmen kein Ende. Die einzige 400-Meter-Bahn mit Tartan-Belag des Altenburger Landes ist defekt, damit nicht mehr sicher und muss deshalb gesperrt werden. Darüber informierte der Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick (BfM) am Mittwoch den Stadtrat. Die Anlage am Penkwitzer Weg weist mittlerweile zahlreiche Löcher und Risse auf, außerdem wellt sich der Belag an etlichen Stellen. Pick sprach von einem sehr schlechten Zustand und von Unfall-Risiken für den Schul- und Vereinssport. Sie könne in diesem Zustand nicht genutzt werden. Eine Reparatur sei allerdings nicht möglich, weil der Stadt dafür das Geld fehle. Schätzungen für das Flicken der Löcher in der Diskus-Kurve beliefen sich auf 100 000 Euro. Hinzu kommen das Beheben der Wellen, wofür es keine Kostenermittlung gibt.

Bahn 2004 eingeweiht

Die Bahn war 2004 eingeweiht worden, zu Zeiten, in denen es Meuselwitz finanziell weit besser ging. Sie kostete 1,4 Millionen Euro, die von der Stadt und dem Land aufgebracht wurden. Im Moment ist unklar, warum es zu diesen Schäden kam. Möglich ist eine vernachlässigte Wartung und Pflege wegen fehlender Gelder. Denn schon seit Jahren krankt die Stadt an einer finanziellen Schieflage. Deshalb liegt dem Stadtrat auch Anfang Februar noch kein Entwurf eines Haushaltes für dieses Jahr vor.

Ein Zustand, den Klaus-Peter Liefländer (UWW) zur Stadtratssitzung kritisierte. Eine Antwort, wann denn konkret mit der Vorlage eines Etats zu rechnen sei, bekam er vom Bürgermeister nicht. Pick wirkte bei seiner Erwiderung fahrig und überfordert, sprach davon, dass der Entwurf vorliege, wenn er fertig sei und blickte sodann hilfesuchend zu seiner Zentralamtsleiterin. Heike Schädlich nannte als Grund der Schwierigkeiten einen Fehlbetrag von rund einer halben Million Euro allein im Verwaltungshaushalt. Man müsse weitere Ausgabensenkungen vornehmen, um die dauernde Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Spende für Wasserspiel

Wie schlimm es um die Finanzen der drittgrößten Stadt des Kreises steht, zeigt, dass nicht einmal das defekte Wasserspiel vor dem Rathaus repariert werden kann. Doch dafür gibt nun einen kleinen Hoffnungsschimmer: Der Ökumenische Männerkreis Meuselwitz übergab am Mittwoch 600 Euro an den Bürgermeister für ebendiese Wasserwand, die in der Stadt auch als Klagemauer verspottet wird. Gesammelt wurde das Geld zum Weihnachtsmarkt durch den Verkauf von Glühwein.

Von Jens Rosenkranz