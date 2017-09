Taschengeld-Tipps für 400 Kinder in Altenburg

Altenburg. Warum ist es wichtig zu sparen und wie sieht unser Geld eigentlich aus? Das waren nur zwei der Fragen, die Kater Centrino, Maus Eurosita, ihr Bruder Bruno Sparbüchs, Clown Hajo und Doktor Musicus rund 400 Kindern beantwortet haben. Die Zweitklässler hatten sich am Mittwoch in der Sporthalle der Berufsbildenden Schule für Wirtschaft und Soziales in Altenburg versammelt.

Darsteller des Kindertheaters „Winzig“ aus Gotha präsentierten Euromünzen und -scheine, die von den Kindern mit großer Freude begrüßt wurden – ähnlich wie im Erwachsenenleben. Eurosita zog die Moneten aus der Sparkiste. Und erklärte den Kindern, wie wichtig das Sparen ist, damit man sich etwa ein schönes Fahrrad kaufen könne. Unterstützt wurde die Aktion von der Sparkasse Altenburger Land.

Spielerisch führten Clown Hajo und seine Mitstreiter den Kindern vor Augen, wie viel Taschengeld sie bekommen könnten und wie wichtig es ist, immer gut aufs Geld Acht zu geben. „Am besten legt ihr euer Geld immer in eine Geldbörse und verwahrt diese an einem sicheren Ort in eurer Schultasche“, erklärte Hajo den aufmerksamen Kindern. Die Frage, wer denn schon einen Geldbeutel habe, wurde mit vielen lauten Rufen beantwortet. Auch, dass es Geldscheine bis zu einem Wert von 500 Euro gibt, wussten viele Kinder. Wenngleich wohl kaum jemand so viel Taschengeld bekommt.

Am 30. Oktober ist übrigens Weltspartag. Auch darüber wissen die Kinder jetzt Bescheid.

Von Tatjana Kulpa